De José a Eduardo: Ellos son los 18 Mexicanos que Han Muerto Bajo Custodia de ICE en EUA

Este fin de semana se reportó la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Su deceso ha provocado conmoción entre la comunidad mexicoamericana, por lo que exigen justicia por este nuevo caso, pero también por los más de 10 fallecimientos de connacionales ocurridos mientras están bajo el cuidado de “la migra”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este domingo la muerte de un hombre de origen mexicano de 56 años de edad, en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Fue identificado como Eduardo Andrade Covarrubias. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy al respecto en su conferencia matutina.

"Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufre o sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos", indicó a medios.

Asimismo, la mandataria aseguró que se pondrá una denuncia en Estados Unidos para evitar la repetición de estos hechos:

"Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos", agregó.

Sin embargo, no es la primera ocasión en la que México exige al país vecino investigaciones exhaustivas y transparentes para esclarecer las muertes de los mexicanos bajo custodia del ICE; con el deceso de Eduardo, ahora ya son 18 víctimas.

¿Quiénes son los 18 mexicanos muertos bajo custodia del ICE?

El presidente Donald Trump ha sido muy claro en que su política antinmigrante tiene como único objetivo “mejorar” a Estados Unidos. Por ello, durante su administración se han implementado diversos operativos o redadas para detener a personas migrantes. Además, ha fortalecido la vigilancia en la zona fronteriza.

Pero, en medio de estas acciones, se tiene registro de 18 mexicanos fallecidos en centros de detención o en operaciones migratorias estadounidenses en lo que va de la segunda administración de Trump, lo que ha encendido las alertas de organizaciones de derechos humanos.

Ellas son las 18 víctimas que murieron en su intento por dar lo mejor para sus familias, tener un trabajo estable, tener vidas dignas y cumplir “el sueño americano”:

2025

1.- Avelardo Avellaneda Delgado

En mayo de 2025, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de Avelardo, de 68 años de edad. Según el parte médico, el hombre perdió la vida por complicaciones de salud, cuando era trasladado de una cárcel de Georgia a un centro de detención para inmigrantes donde iniciaría su proceso de detención. Su familia indicó que Avelardo era un hombre bastante activo y alegre, pero cuando lo visitaron por última vez ni siquiera tenía energía.

2.- Jesús Molina Veya

Un mes después de la muerte de Avelardo, se registró un nuevo fallecimiento. El departamento del ICE informó que en el centro de detención de Georgia, un mexicano identificado como Jesús Molina Veya, de 45 años de edad, murió, presuntamente al “quitarse la vida”.

3.- Jaime Alanís García

Días después se confirmó otra muerte: la de Jaime Alanís García. Este caso se registró durante un operativo migratorio al interior de un invernadero en California. Según ICE, el mexicano perdió la vida al recibir un disparo, y caer desde lo alto de un techo. El trabajador de 56 años de edad, originario de Zinapécuaro, Michoacán, quiso huir de los agentes migratorios. La caída de 9 metros de altura le provocó una fractura en el cráneo y una más en el cuello.

4.- Lorenzo Antonio Batrez Vargas

Luego, en agosto, otro mexicano perdió la vida. Lorenzo Antonio, conocido como “Lenchito”, fue declarado sin vida el 31 de agosto. El joven de 32 años de edad fue arrestado en julio por cargos de agresión agravada, fuga ilegal y posesión de sustancias. Quedó en custodia migratoria y, según sus familiares, murió por complicaciones de salud presuntamente derivadas de Covid-19, no obstante, las autoridades no confirmaron esa información, solo indicaron que padecía diabetes.

5.- Óscar Rascón Duartet

Para el 8 de septiembre, un nuevo caso sacudió a la comunidad. Óscar, de 59 años de edad, murió bajo custodia de ICE. Estaba hospitalizado en el Centro Médico Canner Desert en Arizona por diversos padecimientos.

6.- Silverio Villegas González

Apenas cuatro días después de la muerte de Óscar, vino otro golpe para la comunidad mexicoamericana. Silverio, de 38 años de edad, perdió la vida luego de recibir un disparo durante un operativo de detención en Chicago. Las autoridades indicaron que trató de huir y atropelló a un agente.

7.- Ismael Ayala Uribe

El 22 de septiembre, un centro migratorio confirmó la muerte de Ismael, de 39 años de edad. Estaba detenido y bajo custodia del ICE, que aseguró que su muerte fue por una falla cardíaca. Ismael vivió en EUA desde los 4 años de edad. Su familia lo recuerda como una persona trabajadora y buena. Durante su detención su salud se vio gravemente afectada.

8.- Miguel Ángel García Hernández

Dos días después de la partida de Ismael, perdió la vida Miguel Ángel. El joven de 31 años de edad sufrió una herida de bala durante un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, Texas. Estuvo internado durante seis días y posteriormente confirmaron su muerte. Miguel vivió 20 años en EUA, era originario de San Luis Potosí y trabajaba como pintor. Recibió varios impactos de bala, incluyendo en la espalda, estómago y cuello.

9.- Leo Cruz Silva

El 4 de octubre se informó la muerte de un mexicano de 34 años de edad identificado como Leo. Él fue hallado sin vida al interior de una celda en Missouri. Según autoridades, fue encontrado inconsciente y con una sábana en su cuello; trataron de brindar RCP, pero ya no contaba con signos vitales.

10.- Gabriel García Avilés

Casi a finales del mes, el 23 de octubre, un jornalero de 54 años de edad, identificado como Gabriel, fue reportado sin vida. Fue arrestado en el condado de Orange, California, y 10 días después de estar bajo custodia de ICE, murió. Su familia señaló que cuando lo vieron, su cuerpo presentaba huellas de violencia; las autoridades les negaron el acceso a la información médica. Aseguran que tenía permiso de trabajo.

2026

11.- Heber Sánchez Domínguez

El año empezó de manera amarga para la comunidad migrante. El 14 de enero, Heber, de 34 años de edad, murió mientras se encontraba bajo custodia de ICE; presuntamente se quitó la vida. Su detención ocurrió luego de un accidente de tránsito en el que viajaba con su familia. Su esposa, Mirna, ahora deberá luchar sola con sus dos hijos, uno de ellos tiene síndrome de Down.

12.- Alberto Gutiérrez Reyes

El 27 de febrero murió Alberto, de 48 años de edad. Días antes fue detenido cuando salió a desayunar a un negocio en Los Ángeles, California. Fue enviado a un centro de detención, donde su salud se afectó rápidamente. Era originario de Veracruz, pero tuvo que abandonar su tierra en 2001 para tener una vida mejor. Trabajaba en la construcción y gracias a su esfuerzo pudo darles carrera universitaria a sus dos hijos que nacieron en EUA.

13.- Royer Pérez Jiménez

Un mes después, un joven de 19 años de edad fue declarado sin vida luego de estar bajo custodia de ICE. Fue arrestado bajo sospecha de resistencia a la autoridad y dar una identidad falsa. “Estaba asustado”, dijo su tío Manuel a medios locales. Royer no sabía muy bien inglés, pero tampoco español. Antes de llegar a EUA, vivió en San Juan Chamula, un pueblo indígena tzotzil en Chiapas. Según autoridades, se quitó la vida.

14.- José Guadalupe Ramos Solan

El 25 de marzo, en el Centro de Detención de Adelanto, California, fue hallado sin vida José Guadalupe, de 52 años de edad. Su muerte fue catalogada “sin determinar”. No obstante, su familia asegura que nunca le brindaron buena atención médica. Durante casi un mes su glucosa alcanzó hasta los 600 miligramos, pero nunca lo trasladaron a un hospital. Su familia exigió justicia por su muerte en el Consulado de México en Los Ángeles.

15.- Félix Alcorta Rodríguez

Luego, en junio de este mismo año otra muerte encendió la alerta en la comunidad. El mexicano, de 63 años de edad, Félix Alcorta Rodríguez, fue declarado sin vida en el centro de detención de Laredo, Texas. Según ICE, lo hallaron inconsciente y posteriormente fue trasladado a un hospital, ahí lo declararon sin signos vitales.

16.- Lorenzo Salgado Araujo

En julio, Lorenzo, de 35 años de edad, salió de casa para ir a trabajar. Quedó en medio de un operativo de ICE. Según autoridades, el mexicano trató de huir, chocó contra un auto oficial, desobedeció a los agentes y por ello, un elemento de seguridad le disparó. El hombre que tenía 35 años en Houston, construyendo casas y dando lo mejor a su comunidad y familia, perdió la vida en un hospital. Su familia señala que él siempre acataba las reglas, por lo que si las autoridades hubieran dado una indicación, él habría atendido.

17.- Alejandro Cabrera Clemente

Alejandro, de 49 años de edad, era originario de Valle Santiago, Guanajuato. Fue detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee y se encontraba en proceso de deportación al momento de su fallecimiento. Se encontraba bajo custodia de ICE en el Centro Correccional Winn, Luisiana. El 11 de abril fue hallado inconsciente. Lo trasladaron a un hospital donde lo declararon muerto; no detallaron las causas.

18.- Eduardo Andrade Covarrubias

Eduardo, de 56 años de edad, es el caso más reciente. Vivió durante varias décadas en Dallas. Se encontraba detenido en un centro de Laredo, Texas. Fue hallado sin vida en su celda. Su familia afirma que se le negó medicación para la diabetes, la hipertensión y una afección cardíaca. Eduardo era contratista, pintaba departamentos y viviendas. Sus tres hijos adultos, nacidos en EUA, exigen justicia.

EPP