Internacional

De José a Eduardo: Ellos son los 18 Mexicanos que Han Muerto Bajo Custodia de ICE en EUA

Algunos de los migrantes perdieron la vida sin antes saber nada de sus familias, mientras que otros esperaban ser deportados

Los mexicanos perdieron la vida bajo custodia del ICE en EUAFoto: Reuters | Archivo
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Emiliano Andrade y los 18 Mexicanos que Han Muerto Bajo Custodia de ICE en Estados Unidos | N+