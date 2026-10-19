Derrumbe en Mina de Loreto en Pachuca, Hidalgo, Deja 2 Trabajadores Muertos

Dos trabajadores de la mina de Loreto, de la Compañía Real del Monte y Pachuca, en la capital de Hidalgo, murieron después de quedar sepultados, cuando el material de una tolva cayó sobre los mineros. Los dos hombres quedaron atrapados bajo toneladas de escombros.

Sus compañeros intentaron rescatarlos, pero la gran cantidad de material lo impidió. Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar y comenzaron los trabajos de rescate. Horas más tarde, los cuerpos de Alex Jair, de 26 años, y Ramón, de 56, fueron recuperados.

En tanto, peritos iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

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En el sitio laboraron elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y el Ejército. Los familiares de trabajadores aseguran que el personal de la empresa a cargo de la Mina de Loreto no permitía la entrada de los equipos de rescate.

Lo anterior provocó molestia y preocupación, porque los primeros momentos son clave para localizar a las personas atrapadas.

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Luego de algunos momentos, dejaron pasar a los equipos de rescate para aplicar los protocolos y maniobras correspondientes.

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La Mina de Loreto es parte de un proyecto de la empresa DIPSA. Es una de las más antiguas del país, ya que inició operaciones desde 1800. En este sitio se encargan de la extracción de oro y plata, procesando directamente de las minas y jales de las presas.

Según el sitio oficial de DIPSA, su participación en Mina de Loreto se dio cuando participaron en la reconfiguración de la planta desde el 2009.

"Incorporando nueva tecnología en las áreas de lixiviación y filtrado para eficientar sus procesos e incrementar la producción en un 100%", refiere en su sitio web.

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EPP