Accidentes

Derrumbe en Mina de Loreto en Pachuca, Hidalgo, Deja 2 Trabajadores Muertos

Peritos iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente

Elementos del Ejército al exterior de la Mina de Loreto donde ocurrió el accidenteFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+