Hallan Muerto a un Hombre Detrás de una Escuela Primaria en Xicohtzinco, Tlaxcala

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, al interior de un inmueble abandonado ubicado en el municipio tlaxcalteca de Xicohtzinco.

El hallazgo ocurrió durante las últimas horas detrás de la Escuela Primaria ‘Mártires de Xicohtzinco’, en un camino de terracería cercano a la calle 16 de Septiembre. Una llamada al 911 alertó a las autoridades del cuerpo que permanecía parcialmente cubierto con ropa y objetos abandonados.

Policías municipales de la demarcación antes mencionada acordonaron la zona para permitir que personal forense realizara el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Los primeros reportes no señalan indicios evidentes de violencia. Sin embargo, las autoridades deberán determinar la causa de muerte y confirmar la identidad de la víctima.

Los elementos policiales de Xicohtzinco dieron a conocer que el hombre occiso vivía en situación de calle y utilizaba el inmueble abandonado como refugio.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ