Seguridad

Hallan Muerto a un Hombre Detrás de una Escuela Primaria en Xicohtzinco, Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal que se encontraba en situación de calle no presentaba huellas evidentes de violencia

Hallazgo Hombre Situación Calle Muerto Escuela Primaria Mártires de Xicohtzinco TlaxcalaEl cuerpo no tenía huellas evidentes de violencia. Foto: Los Titulares

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre en situación de calle fue hallado muerto en un inmueble abandonado en Xicohtzinco. Las autoridades buscan esclarecer la causa de muerte. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hallan Muerto a un Hombre Detrás de una Escuela Primaria en Xicohtzinco, Tlaxcala | N+