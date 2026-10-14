Homicidios

Sujeto Mató con un Arma de Fuego a Una Persona en Tlaxcala; Ya Fue Sentenciado

De acuerdo con las autoridades, Rubén 'N' disparó a la cabeza de su víctima provocándole la muerte en el municipio tlaxcalteca de Tepeyanco

Sentenciado Rubén N Homicidio Disparo Cabeza Arma de Fuego Víctima Tepeyanco TlaxcalaRubén 'N' asesinó a su víctima en el municipio de Tepeyanco. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Condenado a 20 años: Rubén 'N' es sentenciado por homicidio en Tepeyanco, Tlaxcala. La Fiscalía logró demostrar su culpabilidad en el asesinato con arma de fuego. Infórmate sobre el juicio.

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