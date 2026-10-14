Sujeto Mató con un Arma de Fuego a Una Persona en Tlaxcala; Ya Fue Sentenciado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Rubén ‘N’ por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las autoridades, todo el proceso legal derivó del hallazgo de una persona sin vida que además tenía una herida de bala en el municipio tlaxcalteca de Tepeyanco.

Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2024, cuando el hoy sentenciado disparó con un arma de fuego a la víctima a la altura de la cabeza, provocándole la muerte.

Ante este hecho, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), llevó a cabo las indagatorias correspondientes, las cuales permitieron establecer la responsabilidad de Rubén ‘N’ en los hechos.

Durante la audiencia de juicio oral se desahogaron las pruebas y, al ser consideradas suficientes por el Tribunal de Enjuiciamiento, se dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión, además del pago de una multa.

Con información de N+

GMAZ