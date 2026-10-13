Asesinan con Disparo a la Cabeza a Comerciante de Tianguis en la Ciudad de Puebla

Se reportó el homicidio con arma de fuego contra un comerciante en la zona del tianguis de la colonia Bosques de San Sebastián al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas de este martes 13 de octubre de 2026, movilizando a cuerpos de seguridad hasta el sitio.

Testigos afirmaron que un sujeto se acercó al hombre que se encontraba abriendo la cajuela de su vehículo y le disparó a la cabeza para después escapar a pie en esta zona de la capital poblana.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla llegaron a la zona comercial para acordonarla, mientras que paramédicos atendieron a la víctima.

De manera preliminar se dio a conocer que Alexis 'N' de 29 años, falleció de manera instantánea, esperando que las autoridades den en las próximas horas un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Cabe destacar que hasta el momento la SSC Puebla no ha dado a conocer la detención del responsable, aunque en redes sociales se informó que se están realizando patrullajes de búsqueda.

Con información de N+

GMAZ