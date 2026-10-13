Homicidios

Asesinan con Disparo a la Cabeza a Comerciante de Tianguis en la Ciudad de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto se acercó a la víctima y le disparó a quemarropa en la colonia Bosques de San Sebastián

Muerto Asesinado Balazos Comerciante Tianguis Colonia Bosques de San Sebastián PueblaAlexis 'N' de 29 años fue atacado con arma de fuego en la colonia Bosques de San Sebastián. Foto: Facebook Bosques De San Sebastián Oficial

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Comerciante asesinado en Puebla: un disparo a quemarropa en Bosques de San Sebastián. La SSC aún no detiene al culpable.

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