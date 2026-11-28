La tarde de este viernes fue localizado un hombre sin vida en el patio de un templo ubicado en el cruce de la avenida De los Aztecas y calle Pavo Real, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre se encontraba en el exterior del templo cuando sujetos armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, y localizaron a la víctima de aproximadamente 30 años, sin vida en el interior del templo, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación. En el lugar fueron localizados cuatro casquillos percutidos.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinde mayor información sobre el caso.