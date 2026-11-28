Gustavo 'N' fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Mauricio Juárez Ochoa, de 35 años, ocurrido en el municipio de San Dimas, Durango.

Los hechos se registraron el pasado 20 de noviembre en la localidad de Puentecillas, donde la víctima acudió al domicilio de su expareja para recoger algunas de sus pertenencias. En ese lugar, presuntamente fue agredido con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Luego de las investigaciones correspondientes, las autoridades lograron identificar al probable responsable, quien fue detenido el 25 de noviembre y puesto a disposición de un juez para responder por su probable participación en el delito de homicidio.

Durante la audiencia, el juez determinó vincularlo a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva. Gustavo 'N' permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número uno, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.