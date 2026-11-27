Un hombre de 44 años, identificado como Manuel de la Cruz García, fue localizado sin vida al interior de un automóvil en la colonia Cuarto de Cobián Centro, en Torreón.

La mañana de este viernes, un familiar lo encontró dentro del vehículo, en el domicilio ubicado sobre la avenida Abasolo. Al momento de la localización, no se observaron signos de violencia en el lugar, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento de los hechos.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y procedieron a resguardar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y recabó información para integrar la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha informado qué provocó la muerte del hombre.