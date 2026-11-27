Un taxista fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de la unidad con número económico 2556, en la colonia Morelos, del municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz.

El conductor fue identificado como Lorenzo Aldair Castellanos Gómez. Tras escuchar las detonaciones, vecinos reportaron los hechos y elementos de la Policía Estatal se movilizaron hasta la calle Pozo 164, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El homicidio ocurrió la noche del jueves 26 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar quiénes fueron los responsables.