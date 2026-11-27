Matamoros se prepara para dar inicio a las celebraciones decembrinas con el encendido de sus pinos navideños y la realización del tradicional desfile, actividades que reunirán a familias de la ciudad durante los primeros días de diciembre.

El presidente municipal, Alberto Granados Fávila, informó que el próximo 8 de diciembre se llevará a cabo el encendido del pino navideño municipal, acompañado del desfile, a partir de las 19:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria del Ayuntamiento, el recorrido del desfile comenzará en el Parque Olímpico Cultura y Conocimiento y continuará por la calle Herrera y posteriormente avanzará por la calle Sexta, de norte a sur, pasando frente a la Presidencia Municipal hasta llegar a la calle Terán.

Además, como parte de las actividades decembrinas, el 3 de diciembre se contempla otro encendido de pino en el Parque Olímpico, en colaboración con una empresa.

El programa navideño también incluirá la apertura de espacios alusivos a la temporada, con el propósito de ofrecer alternativas de convivencia y entretenimiento para las familias matamorenses.

¿Qué otras actividades habrá durante la temporada navideña en Matamoros?

Como parte de las celebraciones decembrinas, el Ayuntamiento también contempla actividades recreativas para que las familias puedan disfrutar de diferentes atractivos durante diciembre.

Entre las opciones destaca la instalación de una pista de hielo en el Parque Olímpico, donde los visitantes podrán encontrar otras atracciones como un tobogán, motos de nieve, guerritas y juegos de nieve.

Asimismo, del 5 al 20 de diciembre se llevará a cabo la Villita Navideña Bosque Mágico Navideño, en el Chapoteadero de la Unidad Deportiva Dr. Emilio Martínez Manautou, un espacio que contará con decoración alusiva a las fiestas decembrinas y actividades para la convivencia familiar.

Con estas actividades, Matamoros busca ofrecer espacios de entretenimiento para niñas, niños y adultos, además de fortalecer las tradiciones navideñas y la convivencia durante el cierre de año.