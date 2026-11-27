El Ayuntamiento de Moloacán exhortó a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier olor inusual similar al gas, como medida para prevenir posibles emergencias.

A través de la Dirección Municipal de Protección Civil, se emitió una serie de recomendaciones para quienes detecten este tipo de olores, entre ellas no encender cerillos, encendedores ni estufas, así como evitar accionar interruptores o aparatos eléctricos.

También pidió que, si las condiciones lo permiten, se abran puertas y ventanas para favorecer la ventilación. En caso de que el olor sea intenso, recomendó alejarse del sitio y buscar un espacio abierto y seguro.

La dependencia advirtió que, si alguna persona presenta mareos, náuseas o irritación, debe solicitar atención médica y reportar de inmediato la situación a Protección Civil. El Ayuntamiento recordó que un aviso oportuno puede ayudar a prevenir accidentes, por lo que pidió no ignorar ningún olor inusual.