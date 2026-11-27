La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió hoy viernes 27 de noviembre 2026 una alerta ante el pronóstico de bajas temperaturas por la primera tormenta invernal de la temporada y lluvias torrenciales en varios estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta invernal de la temporada provocará desde este viernes lluvias puntuales torrenciales y posibles inundaciones en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

También, se prevé un marcado descenso de temperatura en entidades del occidente, norte y centro de México, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche de hoy, estas condiciones podrían extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Alerta por lluvias y posibles inundaciones

Ante las lluvias de intensas a torrenciales, las autoridades de CNPC hicieron un llamado a la población a priorizar su seguridad por posibles inundaciones, por lo que recomiendan:

Elegir rutas alternas.

Mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas inundadas.

Planificar traslados considerando condiciones meteorológicas, tomando en consideración que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

Además, se recomienda liberar de basura coladeras y desagües, identificando las zonas de menor riesgo, así como ubicar refugios habilitados por autoridades.

Con información de N+

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