Las lluvias registradas este viernes en la zona metropolitana de San Luis Potosí, a consecuencia de la tormenta invernal, provocaron encharcamientos, inundaciones y complicaciones en la circulación vehicular.

Uno de los puntos afectados fue el puente Manuel José Othón, ubicado cerca de la Alameda, en el Centro Histórico, que permaneció cerrado durante la mañana. La misma situación se presentó en el paso a desnivel del bulevar Jacobo Payán.

Por su parte, el río Santiago registró inundaciones y cierres parciales a la circulación, principalmente en distintos tramos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

También se reportaron acumulaciones de agua en las laterales de la carretera 57, a la altura de la Zona Industrial, lo que complicó el tránsito de los automovilistas.

Las precipitaciones y los cierres viales generaron congestionamiento en diferentes puntos de la zona metropolitana, por lo que los conductores tuvieron que circular con precaución y buscar rutas alternas.

Además, las lluvias de las últimas horas provocaron que comenzara el desfogue del Lago Mayor del Parque Tangamanga I, luego de que alcanzara su capacidad total de almacenamiento.