Nuevo Bloqueo en Periférico Oriente Hoy por caso Sara Santiago: Así Puedes Evitar el Cierre
Hasta el momento los familiares de la menor dieron a conocer que se reunieron la Fiscalía de la CDMX
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Hasta el momento los familiares de la menor dieron a conocer que se reunieron la Fiscalía de la CDMX
Escucha este artículo
Familiares de Sara, la niña de 12 años desaparecida, encabezan un nuevo bloqueo sobre Periférico Oriente para exigir avances en la búsqueda de ella y su posible acompañante, que también es menor de edad, Isaac.
Hasta el momento, los familiares de la menor se reunieron con la Fiscalía General de Justicia de CDMX.
Ante el bloqueo en Periférico Oriente, puedes recurrir a alternativas a viales cercanas como Eje 3 Oriente, Av. Canal de Chalco, Eje 8 Sur, Ejes 5 y 6 Sur, Vía Tapo o Pantitlán.
Información en desarrollo...
TLS