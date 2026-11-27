Familiares de Sara, la niña de 12 años desaparecida, encabezan un nuevo bloqueo sobre Periférico Oriente para exigir avances en la búsqueda de ella y su posible acompañante, que también es menor de edad, Isaac.

Hasta el momento, los familiares de la menor se reunieron con la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Ante el bloqueo en Periférico Oriente, puedes recurrir a alternativas a viales cercanas como Eje 3 Oriente, Av. Canal de Chalco, Eje 8 Sur, Ejes 5 y 6 Sur, Vía Tapo o Pantitlán.

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