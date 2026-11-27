Este viernes, habrá varias movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), luego de la jornada del jueves, cuando taxistas se manifestaron en varios puntos de la capital del país. Te decimos si hoy, 27 de noviembre de 2026, habrá bloqueo y qué es lo que piden los conductores.

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¿Hay bloqueo de taxistas hoy?

Luego de las protestas de ayer, en las que los taxistas pidieron “borrón y cuenta nueva”, para hoy no se prevén bloqueos de taxistas en CDMX.

El jueves, los taxistas salieron a las calles de la CDMX para exigir a las autoridades del gobierno de la capital un alto a los abusos y que se respeten los acuerdos a los que habían llegado con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), así lo declaró a N+ Geovani Ramírez, uno de los manifestantes.

“Exigimos a todas las autoridades Invea, Semovi, a todas las autoridades competentes, a la jefa de Gobierno, que ya basta de los abusos hacia el gremio taxista porque la verdad estamos cansados, porque ya teníamos una mesa de diálogo. Invea está abusando de eso. La verdad, queremos borrón y cuenta nueva de todo”, afirmó Geovani Ramírez en entrevista para N+.

Los puntos con bloqueo de taxistas de ayer fueron:

Avenida Cuitláhuac y Calzada Vallejo, en los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero (GAM).

Calzada San Juan de Aragón y Avenida Ingeniero Eduardo Molina.

Avenida Insurgentes, en la zona de Indios Verdes.

En N+, te mantendremos informado si los taxistas deciden manifestarse nuevamente en la Ciudad de México.

Con información de N+

RMT