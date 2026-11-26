Conductores de unidades de transporte de taxi se manifiestan este jueves 26 de noviembre en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes, con dirección al sur, causando un fuerte congestionamiento vial, especialmente para quienes se dirigen a la Ciudad de México.

La tarde de este jueves, taxistas también bloquearon la calzada Vallejo y Eje 3 Norte, en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Gustavo A. Madero, impidiendo el paso a vehículos.

Otro punto que también registra presencia de taxistas y sus unidades es en la avenida Vallejo a la altura de la avenida Cuitláhuac.

El Centro de Orientación Vial de la SSC informó que permanecía cerrada la avenida Insurgentes a la altura de la calzada Ticomán.

Taxistas bloquean Avenida Insurtentes Nte. Foto: N+

Personal de Concentración Política de la CDMX se dirigió al lugar para promover el diálogo con los taxistas para abrir la vialidad.

Este punto es un espacio de conexión en donde los usuarios del transporte público realizan transbordes para tomar otros medios como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RT, combis, taxis, entre otros medios.

La estación más cercana a Indios Verdes es Deportivo 18 de Marzo, por lo que se recomienda acudir a esa estación en caso de no poder ingresar al Metro.

En caso de viajar en auto particular, considera vías como Avenida Acueducto o Circuito Interior, ya que se prevé que las zonas de Insurgentes Norte y la zona de Indios Verdes estén saturadas.

Ante los cierres, el Mexibús informó a sus usuarios sobre un retraso en el servicio causado por el bloqueo de los conductores de taxis sobre Avenida Insugentes Norte.

TLS