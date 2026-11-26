La Ciudad de México (CDMX) tendrá varios bloqueos este jueves 26 de noviembre, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deben contemplar anticipar sus traslados ante posibles afectaciones en avenidas principales como Insurgentes, Reforma, Eje Central, entre otras.

Entre las movilizaciones previstas se encuentran marchas de organizaciones sociales, protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), extrabajadores de Ruta 100, jubilados y agrupaciones sindicales, además de una movilización de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

¿Dónde hay bloqueos en CDMX hoy 26 de noviembre?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a partir de las 7:00 horas trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentrarán en Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al señalar presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.

También solicitan respeto a sus derechos laborales, suministro de insumos médicos, mejores condiciones de trabajo, aumento salarial, jubilaciones dignas y el cese del hostigamiento y las represalias sindicales.

Las alternativas viales que pueden usar los conductores son el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y José María Izazaga.

Desde las 9:00 horas, trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, en el Centro Histórico.

Los inconformes buscan que se les entregue el finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Las rutas alternas que se pueden usar son el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y José María Izazaga.

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se reunirán frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, localizado en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

La organización exige la restitución de los recortes aplicados a sus pensiones, la entrega de recursos comprometidos por las autoridades y el respeto a los derechos adquiridos.

Alternativas viales: Avenida Revolución, el Eje 10 Sur y Avenida Universidad.

A las 10:00 horas, integrantes del colectivo Dignidad Politécnica hará un bloqueo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La agrupación solicita información, transparencia y recursos suficientes para que se cumplan los pagos pendientes de gratificación por jubilación correspondientes a 2024, 2025 y 2026, antes de que termine el año.

Las alternativas viales son: Avenida Balderas, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

A la misma hora, miembros del Movimiento Plural de Maquineros iniciarán una marcha desde las inmediaciones de la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro, en la colonia San Miguel Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El contingente avanzará hacia la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, ubicada en la calle de Pachuca número 189, colonia Condesa.

Los manifestantes protestan contra la denominada Ley de Economía Digital, ante las preocupaciones sobre la posible reducción del uso del efectivo en determinados sectores, el impacto en pequeños negocios y las implicaciones que la digitalización de pagos podría tener en la privacidad de las transacciones.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Constituyentes y Avenida Revolución.

Sindicatos Unidos se concentrarán en las inmediaciones de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, en el cruce de Calzada de Tlalpan y La Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

La agrupación exige el cese del hostigamiento laboral, respeto a los derechos y libertad sindical, mejores condiciones para trabajadores activos y jubilados.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Oriente y el Eje 1 Oriente.

A las 16:00 horas, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una marcha que partirá del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, rumbo al Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Rutas alternas: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Avenida Balderas.

FBPT