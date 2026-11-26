La mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026 se desató una intensa movilización de servicios de emergencia por el incendio de una pipa cargada con gas LP en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX).

El fuego consumió únicamente la cabina, gracias a que las labores del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX evitaron que las llamas se extendieran al contenedor.

El hecho, suscitado minutos después de las 06:00 horas, ocurrió en Avenida Oceanía, en la colonia Romero Rubio.

Pipa cuya cabina se incendió este 26 de noviembre 2026. Foto: N+

¿Qué pasó en Avenida Oceanía?

De acuerdo con los servicios de emergencia, a las 06:16 horas de este jueves se reportó el incendio de una pipa de gas, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Protección Civil, bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El personal acordonó la zona para evitar el tránsito de vehículos y comenzó la evacuación en el área para evitar mayores riesgos.

Presuntamente el incendio ocurrió por una falla mecánica; las autoridades descartaron fuga en el sistema de ductos.

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Conductor huye del lugar

Cabe señalar que al iniciar el fuego, ocurrido exactamente en el cruce de las calles Persia y China, a la altura de Avenida Oceanía, el conductor de la pipa de gas huyó del lugar.

Ante ellos, agentes comenzaron su búsqueda a través del monitoreo de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. Los bomberos continuaron por varios minutos las labores de mitigación y enfriamiento.

Más tarde, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, informó en redes sociales que el fuego fue extinguido, el riesgo fue mitigado y que la unidad fue trasladada por la SSC.

Indicó que el fuego dañó la cabina de la unidad que transportaba gas LP, con una capacidad de 4 mil 500 litros.

SPB