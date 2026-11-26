Una fuga de gas tipo LP en un cilindro de 30 kilogramos provocó que se registrara una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia en la colonia Anáhuac, perteneciente al municipio de Tuxpan.

El incidente se registró este miércoles en la tarde en un domicilio ubicado en la calle 18 de marzo, esquina con 16 de septiembre, donde el propietario detectó una fuga en la parte inferior del recipiente y solicitó el apoyo de las autoridades.

Al lugar de los hechos arribó personal de Protección Civil, quien destacó que, según el propietario, horas antes había llenado el cilindro en una central de carburación, y el encargado del sitio no le advirtió las malas condiciones en las que se encontraba el tanque.

Elementos de bomberos y personal de Protección Civil aseguraron el cilindro y lo trasladaron a sus instalaciones para realizar el trasvase del combustible a otro tanque, bajo medidas de seguridad. No hay reporte de personas intoxicadas ni afectaciones a viviendas aledañas.