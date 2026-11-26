El clima gélido de -10 grados y las lluvias intensas son algunos efectos que causará la primera tormenta invernal para este 26 de noviembre de 2026 en al menos 20 regiones de México, advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los expertos esperan que, para la mañana del jueves, los termómetros registren temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Heladas de -5 a 0 grados se esperan en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

También zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante las bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Mapa de fenómenos meteorológicos en México para el 26 de noviembre. Foto: X @CNPC_MX

El SMN precisó que en algunas partes del país las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados en las costas de Guerrero y Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Michoacán.

Además, se prevé que la vaguada polar origine la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del país, y genere lluvias intensas en Sinaloa y sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, así como posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Se espera que en el transcurso de los días el frente número 8 deje de afectar al país, mientras que la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste.

HVI