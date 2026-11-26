Un ataque a balazos dejó como saldo una menor de 7 años y un adulto de 53 años de edad sin vida en calles de la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En el lugar también se reportó que al menos cuatro personas quedaron lesionadas.

Fue en el cruce de las calles Heliotropo y Nelumbio donde un presunto grupo de hombres armados abrieron fuego contra una familia, para posteriormente huir del sitio. Minuto más tarde, a este lugar hicieron presencia elementos del Ejercito Mexicano y autoridades municipales, quienes confirmaron el deceso de ambas personas.

En este punto también hicieron presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes ya atienden las personas lesionadas. Hasta el momento no se ha identificado a ninguna de las víctimas, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

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Autoridades de seguridad acordonaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes, por lo que pidieron a vecinos de la colonia San Bernabé resguardarse en sus domicilios durante las próximas horas.

Seran los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes lleven a cabo las labores correspondientes para tratar de identificar a los presuntos responsables.

DAGM