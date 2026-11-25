El colectivo AMORES de Nuevo León realizó una protesta detrás del Palacio de Gobierno para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la actividad, colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos y pancartas con algunos mensajes para visibilizar las situaciones que enfrentan durante la búsqueda de sus familiares.

Las integrantes del colectivo señalaron que la violencia también está presente en la incertidumbre que viven las familias que desconocen el paradero de sus hijos, esposos y otros seres queridos desaparecidos. Juana Catalina Estala Lozano explicó que la ausencia de sus familiares y la falta de respuestas representan una forma de violencia que afecta directamente a quienes permanecen buscándolos, pues desconocer qué ocurrió con sus seres queridos se convierte en una situación que enfrentan todos los días.

La protesta también sirvió para recordar los casos que continúan sin resolverse, entre ellos el de María de Lourdes Murillo, desaparecida desde 2017. Su madre participó en la movilización y compartió que, a pesar del paso de los años y el desgaste que representa la búsqueda, mantiene la esperanza de encontrarla y continuará con las labores para conocer su paradero.

Las integrantes de AMORES aprovecharon la conmemoración para pedir que las autoridades mantengan abiertas las investigaciones y no abandonen los esfuerzos para localizar a sus familiares. También señalaron que cada expediente representa la desaparición de una persona y el sufrimiento de una familia que espera respuestas, por lo que insistieron en que sus casos no deben quedar en el olvido.

Las integrantes del colectivo buscaron recordar que la violencia contra las mujeres también alcanza a quienes enfrentan la desaparición de un familiar y que, además de vivir con la ausencia de sus seres queridos, deben continuar exigiendo a las autoridades que no detengan su búsqueda.