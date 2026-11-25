Dos presuntos criminales fueron detenidos por elementos de seguridad luego de que supuestamente intentara infiltrarse en el municipio de Santiago, Nuevo León. Los sujetos fueron arrestados cuando circulaban a exceso de velocidad sobre la Carretera Nacional.

Fue en ese punto donde autoridades pidieron los sujetos detenerse para realizarles una revisión de rutina. Al realizar estas acciones, elementos de la Policía de Santiago localizaron entre las pertenencias de los hombres varias sustancias ilícitas, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, un estuche de audífonos y uno más de una cámara.

Tras este hallazgo, elementos de seguridad procedieron a detener a los sujetos, quienes presuntamente intentaron sobornar a los oficiales para que los dejaran en libertad. Autoridades informaron que las personas arrestadas pertenecen a un célula delictiva con presencia al norte de Monterrey.

Los sujetos arrestados fueron identificados como Héctor ’N’, residente del municipio de Monterrey, y Luis ’N’, quien vive en Juárez, Nuevo León. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal ante los delitos por soborno y contra la salud.

Será durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto sobre esta doble detención, así como la posible desarticulación de esta presunta banda criminal que intentaba infiltrarse en el sur de Monterrey.