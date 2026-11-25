El cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle fue localizado en una parada de lo que sería el Metrobús, ubicada sobre la calle Galeana, en el sector Centro de Torreón.

Fueron vecinos del sector quienes reportaron la presencia del hombre, al percatarse de que permanecía inmóvil en el lugar. Ante la situación, solicitaron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hasta el sitio.

Al arribar, las autoridades confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar y asegurar el área para permitir el trabajo de los elementos correspondientes. Posteriormente, se realizaron las diligencias necesarias y se solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa del fallecimiento ni se ha establecido la identidad del hombre. El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios necesarios para establecer las causas de la muerte.