El centésimo desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ha sido pospuesto para el sábado debido al severo mal tiempo. Se trata de la primera vez que el desfile por Thanksgiving es modificado en 55 años.

Los vientos obligan a posponer desfile de Acción de Gracias

En el comunicado de la empresa publicado este miércoles, el tradicional desfile fue pospuesto debido a que se esperan vientos intensos en Nueva York el día de mañana. La cadena NBC, que transmite en vivo el desfile, confirmó que este se llevará a cabo el sábado, tras conversaciones con las autoridades municipales y ante la preocupación por la seguridad de participantes y espectadores.

Según funcionarios de gestión de emergencias, se espera que Nueva York sea afectada el jueves por ráfagas de viento de 80 a 96 kilómetros por hora. Además se anticipan vientos constantes de entre 48 y 61 kilómetros por hora.

Por si fuera poco, se prevén lluvias de moderadas a intensas. Todas estas condiciones obligaron a modificar la fecha del desfile, como indican los protocolos elaborados por Nueva York.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos: Entre Desfiles Multicolor y Carreteras Colapsadas

¿Cuándo fue la última vez que peligró el desfile del Día de Acción de Gracias?

A lo largo de un siglo, el desfile de la tienda Macy's ha sido una de las celebraciones más constantes en Estados Unidos. El festival solo se ha cancelado tres veces, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 1944 no se realizó pues el helio, un gas muy escaso, tenía usos militares.

En 1971, el evento tuvo que sufrir modificaciones. En aquella ocasión, los vientos y las lluvias obligaron a que los globos permanecieran en tierra, aunque el resto del desfile ocurrió con normalidad.