La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que causó ejecutoria la sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Joel ‘N’ y Javier ‘N’, declarados penalmente responsables del delito de secuestro agravado en agravio de dos hombres.

De acuerdo con los hechos, la noche del 16 de junio de 2020, las víctimas fueron interceptadas y privadas de la libertad en inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando circulaban a bordo de un vehículo Dodge Charger.

Posteriormente fueron trasladadas a casas de seguridad en el estado de Puebla, permaneciendo atadas de pies y manos en un inmueble ubicado en la privada Tomalintla del Segundo Barrio, en el municipio de Huejotzingo.

Las víctimas indicaron que en dichos inmuebles eran vigiladas y golpeadas por los sentenciados mientras exigían a sus familiares el pago de dos millones de pesos por su liberación.

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El 19 de junio de 2020, aprovechando un descuido de sus captores, uno de los agraviados logró escapar y solicitar auxilio a vecinos y elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo.

Tras el señalamiento directo de la víctima, los uniformados aseguraron en flagrancia a Joel ‘N’ y Javier ‘N’ cuando salían del inmueble e ingresaron para rescatar al segundo afectado, quien se encontraba maniatado y lesionado en el interior.

Luego de resolverse el recurso de apelación por el Primer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal, quedó firme la pena individual de 50 años de cárcel y una multa de cuatro mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 347 mil 520 pesos.

Además se impuso la negativa de sustitución de la pena corporal, la suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública, así como el pago mancomunado de 86 mil 880 pesos por concepto de daño moral para cada víctima y la condena al daño material.

Con información de N+

GMAZ