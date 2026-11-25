Autoridades judiciales de Puebla declararon culpable a Rey 'N' por los delitos de trata de personas por enganchamiento con fines de explotación sexual y trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena.

En octubre de 2021 el sentenciado contactó a la víctima en el estado de Tlaxcala haciéndose pasar por otra persona, es decir, bajo una identidad falsa; posteriormente inició una relación sentimental con ella para convencerla de vivir juntos en un hotel ubicado en el municipio de Zacatelco.

Un mes después, la historia cambió completamente para ella pues fue trasladada a hoteles e inmuebles ubicados en la zona centro de la ciudad de Puebla. Ahí fue obligada a realizar diversos servicios sexuales mediante engaños y amenazas contra ella y su familia.

Además, Rey 'N' la despojó de la totalidad de las ganancias económicas obtenidas hasta diciembre de 2021. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación por los hechos y obtuvo la aprehensión del sujeto señalado.

Durante el proceso penal, la representación social desahogó testimonios, inspecciones oculares, análisis de información digital, peritajes en medicina forense, antropología social, trabajo social y diligencias de reconocimiento con acompañamiento psicológico, acreditando tanto la identidad del responsable como el sometimiento ejercido en perjuicio de la afectada.

Mediante los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, y tras resolverse el recurso de apelación, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia ratificó en sus términos la sentencia condenatoria en contra del acusado.

Rey 'N' fue sentenciado a 35 años, 2 meses y 22 días en prisión, además, recibió una multa económica equivalente a 1,075,440.00 pesos, la negativa de conmutación de la pena corporal, la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos, amonestación pública y la reserva de derechos para cuantificar la reparación del daño material y moral en etapa de ejecución.

Con información de N+

MCS