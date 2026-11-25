Un hombre de aproximadamente 60 años murió mientras viajaba como copiloto en un camión de carga que circulaba sobre la avenida Miguel Alemán, en la ciudad de Veracruz, cerca de la zona del distribuidor vial de Cabeza Olmeca.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se percató de que su acompañante ya no presentaba signos vitales cuando transitaban por ese punto, por lo que solicitó apoyo a las autoridades.

El hombre fue identificado presuntamente como Alberto 'N' y, según la información preliminar, viajaba en la unidad procedente de Xalapa.

Elementos de la Policía Estatal y Policía Naval acudieron al lugar para atender el reporte y resguardar la zona, en espera de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.