Tres peregrinos poblanos resultaron gravemente lesionados tras ser atropellados en el estado de Oaxaca sobre la carretera federal 131 en el tramo que pasa por Santa Gertrudis.

Se sabe que los ciclistas afectados son originarios de Palmarito Tochapan, junta auxiliar del municipio de Quecholac, y se dirigían al santuario de la Virgen de Juquila.

De acuerdo a la Policía Vial Estatal, el accidente ocurrió la madrugada de este 25 de noviembre sobre la carretera federal 131, a la altura del kilómetro 20+400, en jurisdicción de Zimatlán de Álvarez, donde un automovilista embistió al contingente.

En el hecho estuvieron involucradas dos unidades, un automóvil de color blanco, y una motocicleta 125 tipo cargo, de color rojo. La circulación permaneció detenida en el tramo que comunica a Ayoquezco de Aldama con San Pablo Huixtepec derivado al accidente.

Peregrinos ciclistas atropellados en Oaxaca. Foto: Facebook Del Valle Noticias

Ante la falta de ambulancias municipales, paramédicos procedentes de Tecamachalco, Puebla, quienes acompañaban a otros grupos de peregrinos, auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a la capital oaxaqueña.

De acuerdo con reportes preliminares, los heridos ingresaron a un hospital particular, luego de no ser recibidos en el hospital de especialidades de Oaxaca.

Se sabe que el saldo de ese siniestro fueron al menos tres personas con lesiones de gravedad y una cuarta con crisis nerviosa.

Asimismo se dio a conocer que la Policía Vial Estatal realizó abanderó la zona del accidente en la carretera federal 131 y aseguró el vehículo involucrado en los hechos para que forme parte de las investigaciones para esclarecer el móvil de los hechos.

Por otro lado, familiares y habitantes de Palmarito Tochapan en Quecholac pidieron a la ciudadanía que se una a cadenas de oración para pronta recuperación de los tres ciclistas peregrinos, además, solicitaron el apoyo de las autoridades para garantizar su atención médica.

Con información de Genaro Zepeda

MCS