Hombres por la Transformación es una estrategia que plantea 12 compromisos para que los hombres renuncien a la violencia, rechacen el machismo y asuman la igualdad con las mujeres como guía de la vida cotidiana: en la casa, la calle, la escuela, el trabajo y las redes sociales.

Los compromisos hablan en nombre de los propios hombres: son ellos quienes dicen qué van a dejar de hacer y qué van a empezar a hacer. Parten de la necesidad de prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y de un cambio cultural que lleve a comunidades sin machismo, sin racismo y sin clasismo.

La idea es que sirvan de brújula para las decisiones, conductas y responsabilidades de todos los días, tanto en las relaciones personales como en los espacios comunitarios, laborales, educativos y digitales.

Hombres por la Transformación parte de renunciar a la violencia, denunciarla y erradicar el acoso

La cartilla de la Secretaría de las Mujeres abre con el compromiso de renunciar a ejercer cualquier tipo de violencia y a toda complicidad con el machismo, el clasismo y el racismo, y de trabajar con otros hombres por una sociedad igualitaria. En ese mismo apartado, los hombres se comprometen a denunciar las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas, a no mirar para otro lado ni guardar silencio, a condenar con firmeza el feminicidio y a no reproducir prácticas violentas, ni hacia las mujeres ni hacia otros hombres.

El segundo punto parte de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. El texto sostiene que han vivido oprimidas, que defender, promover y respetar sus derechos es responsabilidad de toda la sociedad y que su papel transformador en la historia y en las luchas de hoy contra el machismo es una inspiración para los hombres.

El tercero es erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Los hombres se comprometen además a transformar esos espacios para que sean seguros para todas y todos, a respetar el espacio personal de mujeres, adolescentes y niñas y a denunciar a quienes reproducen esas prácticas, que la cartilla define como violencias y como delitos.

Los compromisos también alcanzan las redes sociales, los estereotipos, los cuidados y la salud

En el terreno digital, el cuarto punto pide condenar el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promover el debate crítico. Eso incluye no reproducir ni compartir imágenes y mensajes que violenten a las personas, habitar el espacio virtual desde el respeto y la dignidad y asumir que lo virtual tiene consecuencias reales.

El quinto apunta a los grupos virtuales: plantea rechazar los contenidos y prácticas que promueven entre los hombres, y en particular entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres. En las redes, propone relaciones basadas en la empatía, la corresponsabilidad y la expresión de las emociones, y deja fuera las narrativas de desprecio y las falsas visiones de confrontación entre hombres y mujeres.

El sexto compromete a rechazar los estereotipos que impiden a los hombres desarrollarse en libertad: cuestionar los prejuicios sobre las formas de ser y construir otras maneras de pensar a mujeres y hombres sin papeles preestablecidos. Ahí mismo entra el compromiso de compartir la responsabilidad de los cuidados, bajo la idea de que cuidar no es solo tarea de mujeres. La cartilla lo traduce en aportar afecto, tiempo, atención, ternura y acompañamiento a las familias y comunidades.

El séptimo es la salud: cuidar la salud física y emocional como un ejercicio de derechos y una responsabilidad colectiva, hablar de lo que se siente y pedir ayuda sin miedo y sin prejuicios, y trabajar por una sociedad que garantice las condiciones para ejercer ese derecho en comunidades libres de adicciones y de violencias.

Los últimos compromisos abordan pueblos indígenas, diversidad sexual, decisiones en casa y poder como servicio

El octavo plantea un país donde mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos vivan con dignidad, sin discriminación y sin machismo. La cartilla añade que esas comunidades tienen un gran potencial de transformación que no podrá desarrollarse plenamente sin modificar las relaciones de violencia, machismo y dominación que se reproducen en su interior, y aclara que la lucha por los derechos de las mujeres no implica negar a los hombres ni a la comunidad, sino reconocerlos y fortalecerlos.

El noveno busca una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual. Los hombres rechazan el machismo estructural y los estereotipos dañinos que no la reconocen, dicen no temer cambiar las ideas negativas que fomentan la ira, el control, la dominación, la humillación y la exclusión, y apuestan por la solidaridad y por el derecho a vivir y relacionarse con dignidad.

El décimo se refiere a la toma de decisiones: impulsar prácticas democráticas en la calle y en la casa. El texto reconoce que los hombres no son propietarios de las decisiones que impactan la vida de las mujeres, plantea escuchar y respetar la voz de mujeres, juventudes, niñas y niños, y fomentar decisiones igualitarias en el hogar y en los espacios públicos, laborales, escolares y comunitarios.

El undécimo concibe el poder como servicio y no como una forma de opresión y violencia sobre otras personas. La cartilla admite que a los hombres los atraviesan desigualdades e injusticias que normalizan y reproducen en la vida de mujeres, juventudes, niñas y niños, y propone convertir todo poder que ejercen en actos de servicio, cuidados y responsabilidad colectiva.

El duodécimo es crear un futuro de amor y bienestar para todas las personas, donde mujeres, adolescentes y niñas alcancen la igualdad y una vida libre de violencias. Quienes asumen la cartilla declaran que viven adheridos a sus principios, se presentan como hombres por la transformación y por la paz, y se comprometen a difundirlos y debatirlos en todos los espacios de los que forman parte.

La cartilla corresponde a la primera edición de 2026 y sus derechos pertenecen a la Secretaría de las Mujeres y a su Subsecretaría de Igualdad Sustantiva. Es de distribución gratuita, está prohibida su venta y se describe como un programa público, ajeno a cualquier partido político.

Al hablar de los compromisos, la subsecretaria dijo que señalaba algunos como ejemplo y mencionó tres: erradicar el acoso y el abuso sexual, rechazar los contenidos de grupos virtuales que promueven odio y normalizan la violencia, y compartir la responsabilidad de los cuidados. En un enlace con el Conalep, jóvenes leyeron los compromisos de corrido, sin numerarlos.

CT