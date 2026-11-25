La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que México enviará una nota diplomática a Estados Unidos de América (EUA) por el caso de Inés Gómez Mont, quien fue deportada a España luego de dejar la prisión migratoria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida.

“Es un tema relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, muy relevante, porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias en México y las órdenes de aprehensión”, medida que fue retirada hace un mes, mencionó la mandataria en la conferencia mañanera de este miércoles.

Sheinbaum Pardo explicó que la ficha roja de Interpol sirve para detener a cualquier persona alrededor del mundo, “porque algún país tiene una orden de aprehensión", por lo que cuestionó el motivo por el que se retiró.

“Nos interesa saber por qué se retira la ficha roja, porque ella, hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, por qué no se extraditó a México”, cuestionó.

Dijo que la exconductora de televisión fue detenida en Estados Unidos por razones migratorias el 30 de octubre de 2026 y, como entró a dicho país con pasaporte español, fue deportada a España, pues cuenta con doble nacionalidad.

“Nosotros tenemos una queja muy relevante a Interpol. Primero: ¿por qué se retiró esta ficha roja? Y en particular, al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Apuntó que en la relación con Estados Unidos, México pide trato recíproco: “Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad, y hay varios temas que tenemos pendientes de extradición”, entre ellos sobre el caso Ayotzinapa, solicitud que hizo personalmente a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

“Sí, es relevante este caso y sí vamos a hacer nota diplomática”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien agregó que México ya solicitó a España la extradición de Gómez Mont.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo, enfrentan órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3,000 millones de pesos.

Con información de N+.

RMT