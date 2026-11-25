Cierran Tramo de Bulevar Sokolow en Ensenada por Desazolve del Arroyo Munguía
La circulación permanecerá suspendida durante el miércoles en el tramo comprendido entre el nodo vial de la calle Once y Ángel de la Guarda
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La circulación permanecerá suspendida durante el miércoles en el tramo comprendido entre el nodo vial de la calle Once y Ángel de la Guarda
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El Gobierno de Ensenada anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Sokolow debido a trabajos de desazolve en el canal del arroyo Munguía, por lo que pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas.
La restricción comenzará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 10:00 horas y se mantendrá durante el resto del día. El cierre comprende la vialidad ubicada en la margen izquierda del canal, desde el nodo vial de la calle Once y bulevar Sokolow hasta la calle Ángel de la Guarda.
Las labores se realizarán con maquinaria pesada para retirar sedimentos y atender el cauce, por lo que las autoridades exhortaron a la población a anticipar sus traslados, respetar los señalamientos viales y evitar circular por el tramo intervenido.
APG