El Gobierno de Ensenada anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Sokolow debido a trabajos de desazolve en el canal del arroyo Munguía, por lo que pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas.

La restricción comenzará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 10:00 horas y se mantendrá durante el resto del día. El cierre comprende la vialidad ubicada en la margen izquierda del canal, desde el nodo vial de la calle Once y bulevar Sokolow hasta la calle Ángel de la Guarda.

Las labores se realizarán con maquinaria pesada para retirar sedimentos y atender el cauce, por lo que las autoridades exhortaron a la población a anticipar sus traslados, respetar los señalamientos viales y evitar circular por el tramo intervenido.

APG