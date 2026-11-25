El cuerpo de una mujer fue localizado al interior de un predio ubicado entre la calle Pedro Loyola y el bulevar Esmeralda, en el municipio de Ensenada.

El pasado 23 de noviembre se confirmó el hallazgo, con el que ya suman cuatro los cuerpos localizados en ese mismo punto durante las jornadas de intervención realizadas de manera conjunta entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y autoridades estatales.

Tras el descubrimiento, la zona quedó bajo resguardo para el procesamiento pericial correspondiente y el levantamiento de los restos, mientras que los colectivos y las corporaciones mantienen activas las labores de rastreo en el predio con el objetivo de descartar o confirmar la presencia de más indicios.

JMR