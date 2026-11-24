Personal de Protección Civil Municipal realizó una inspección en la zona de El Salitral, en Ensenada, ante los reportes de incremento en el nivel del mar, con el propósito de evaluar posibles riesgos para la población.

Como parte de las revisiones, también se inspeccionó un plantel educativo en San Miguel, donde se encontraban 40 estudiantes. El encargado de despacho de la dependencia, Luis Antonio Gutiérrez Berriel, informó que las instalaciones no presentaban inundaciones y que el nivel del mar se encontraba en descenso, por lo que no fue necesaria la evacuación del alumnado.

Asimismo, se emitieron recomendaciones a la directora del plantel para reforzar las medidas preventivas y mantenerse atenta ante posibles incrementos en el nivel del mar durante los próximos días.

Protección Civil Municipal exhortó a quienes residen en zonas costeras o susceptibles a inundaciones por marea alta a mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar transitar por áreas inundadas y reportar cualquier emergencia a través del número 911.