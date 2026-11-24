Durante más de cien años, la semana laboral en México tuvo el mismo horario: 48 horas. Ocho horas al día, seis días de trabajo y uno de descanso. Esa fórmula, tan arraigada que muchos la dan por natural, comenzará a cambiar el próximo año.

La reforma al Artículo 123 Constitucional establece una jornada máxima de 40 horas semanales y una jornada diaria de máximo ocho horas. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien trabaje esas ocho horas diarias cumplirá su semana en cinco días, y se le garantiza al menos un día de descanso.

Un cambio que llegará poco a poco

La cifra de 40 horas no llegará de golpe. Durante 2026, la STPS prevé un periodo de transición para que las empresas revisen y ajusten la organización de sus jornadas. La reducción comenzará en 2027 y será gradual: la jornada ordinaria bajará dos horas cada año, con ajustes que se harán efectivos el 1.° de enero.

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Con jornadas de hasta ocho horas diarias, 46 horas semanales difícilmente caben en cinco días, así que en 2027 el esquema de seis días de trabajo y uno de descanso seguirá siendo viable para muchos centros laborales. Será hasta 2030 cuando las 40 horas permitan, de forma natural, una semana de cinco días.

¿Se garantizan dos días de descanso?

Antes, la jornada se distribuía de la siguiente forma: ocho horas diarias y un día de descanso por cada seis trabajados. Ahora la Constitución fija de manera expresa el tope de 40 horas semanales, lo que, según la STPS, elimina interpretaciones y da mayor certeza.

Lo que sí garantiza el texto es un mínimo de un día de descanso semanal. Los dos días no aparecen como una obligación general, pero la reforma abre la puerta a esquemas más flexibles, acordados entre personas trabajadoras y empleadoras, que incluso pueden contemplar más días de descanso.

Horas extra: el tope cambia

La reforma también modifica las reglas del tiempo extra. Hoy la ley permite hasta nueve horas extra a la semana pagadas al doble; las que excedan ese límite se pagan al triple y no tienen un tope máximo.

Con el nuevo esquema:

Las horas extra seguirán siendo voluntarias.

Se podrán trabajar hasta 12 horas extra pagadas al doble y 4 pagadas al triple.

Comenzarán a contarse desde la hora 41, no desde la 49.

El máximo semanal será de 56 horas.

Se prohíbe que las personas menores de edad trabajen horas extra.

¿Cómo se vigilará el cumplimiento?

Para verificar el cumplimiento, se agrega como obligación de los empleadores el registro electrónico de la jornada laboral. La STPS emitirá las disposiciones que lo regulen.

A partir de 2030, todos los centros de trabajo deberán garantizar el límite de 40 horas.

AMP