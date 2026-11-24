Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos rescataron a un perro llamado 'Oso' que se encontraba en el Dren 2A, en el cruce de la avenida Tecnológico y el bulevar Teófilo Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por su tutora, Claudia Arellano, el canino se perdió la noche del viernes 20 de noviembre, luego de que un vehículo chocara contra el portón de una vivienda ubicada en la colonia Cibeles, lo que permitió que escapara del inmueble.

Tras su desaparición, sus tutores difundieron fotografías y datos del perro en diferentes grupos de Facebook para intentar localizarlo.

Fue hasta este martes cuando usuarios de redes sociales reportaron haber visto a un perro dentro del Dren 2A. Al percatarse de que se trataba de 'Oso', su tutora acudió al lugar y solicitó el apoyo de los bomberos.

Personal de la corporación, a bordo de la unidad 17, realizó las maniobras necesarias para sacar al animal del dren.

Una vez rescatado, se confirmó que 'Oso' se encontraba en buenas condiciones y no presentaba heridas ni fracturas, por lo que fue entregado a sus tutores.

PT