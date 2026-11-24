La exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida de Estados Unidos, según indica la vocería del Departamento de Seguridad Interior (DHS), esto luego de haber sido detenida el pasado 30 de octubre en Miami, Estados Unidos.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy informó que el Ministerio Público federal solicitó a Estados Unidos la detención de la conductora con fines de extradición en septiembre de 2025.

La vocería del Departamento de Seguridad Interior señaló que el 30 de octubre de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Inés Gómez-Mont Arena, una inmigrante indocumentada de México, durante un operativo de control migratorio dirigido en Miami, Florida. "Es buscada en relación con una investigación criminal en el extranjero".

Inés ingresó legalmente a Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con autorización para permanecer en el país de manera temporal. Sin embargo, no salió del territorio estadounidense antes del 14 de abril de 2021, como lo exigían las leyes migratorias.

"Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país", indica el DHS. Y señala que tener una solicitud migratoria pendiente NO otorga estatus legal en Estados Unidos.

En tanto, el Departamento de Seguridad Interior, indicó que el ICE no separa a las familias. "Se pregunta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos. De lo contrario, ICE coloca a los menores bajo el cuidado de una persona de confianza que los padres designen. Esto es consistente con las políticas de aplicación de las leyes migratorias de administraciones anteriores".

Bajo el gobierno del presidente Trump y del secretario Mullin, quien infrinja la ley enfrentará las consecuencias. Los inmigrantes indocumentados no son bienvenidos en Estados Unidos.

Así inició el caso contra Inés Gómez Mont. La FGR inició en noviembre de 2019 una carpeta de investigación contra la exconductora de televisión, Víctor Manuel Álvarez Puga y otras personas, así como siete empresas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, los involucrados presuntamente simularon operaciones comerciales y utilizaron comprobantes fiscales para encubrir transacciones falsas. El objetivo habría sido reducir cargas tributarias, ocultar movimientos de dinero y dificultar el rastreo de los recursos.

La Fiscalía señaló que parte del esquema habría operado mediante contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la entonces Secretaría de Gobernación. Los documentos aparentaban la prestación de servicios que, presuntamente, no se realizaron.

En la investigación también destacan dos contratos relacionados con los Centros Federales de Readaptación Social, cuyo monto conjunto fue de 2 mil 950 millones de pesos.

Además, la FGR identificó distintas células que presuntamente participaban en las operaciones: una encargada de realizar movimientos bancarios a nombre de empresas y otra integrada por servidores públicos que habrían facilitado recursos federales mediante contratos irregulares.

La Fiscalía informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra los principales señalados y que algunos ya se encontraban recluidos en centros federales de justicia penal.

Información N+