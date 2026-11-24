La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), dio a conocer que logró el aseguramiento de dos hombres por su probable participación en el delito de robo a transporte público con violencia.

Dicho operativo de búsqueda fue realizado en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) comisionados a Cuautlancingo, municipio colindante con la demarcación antes mencionada.

Una unidad de transporte público que circulaba sobre Bulevar Forjadores, con dirección a San Pedro Cholula, ingresó al estacionamiento de una zona comercial ubicada sobre Rafael Ávila Camacho, en la junta auxiliar de Manantiales, luego de que presuntamente se registrara un robo con violencia al interior de la unidad.

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Al percatarse de la presencia de una unidad policial, los dos probables responsables descendieron del transporte público e ingresaron a un establecimiento comercial Plaza San Diego.

Tras el señalamiento de las personas afectadas, elementos de la Secretaría de Marina realizaron la intervención y aseguraron a los dos hombres, así como diversos indicios, entre ellos equipos celulares, un arma de fuego y un objeto punzocortante.

Posteriormente, en apego al protocolo de Primer Respondiente, elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula recibieron a las personas aseguradas y los indicios para realizar su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Por estos hechos, José ‘N’, de 43 años de edad, y Daniel ‘N’, de 40 años, quedaron a disposición de dicha autoridad para iniciar con las investigaciones correspondientes a los esclarecimientos de los hechos.

Con información de N+

GMAZ