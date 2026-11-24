Dos cateos fueron ejecutados con éxito en la zona de la calle 46 Poniente de la colonia Santa María en Puebla, en donde se logró asegurar diversas autopartes como parte de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en coordinación con la Policía Estatal llevaron a cabo las diligencias el 20 de noviembre de 2026 luego de investigaciones que permitieron ubicar los lugares que posiblemente estarían relacionados con vehículos reportados como robados.

Durante el primer cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 46 Poniente, se aseguró una tapa de cajuela correspondiente a un vehículo modelo Aveo, con placas de circulación del estado de Puebla, así como ocho llantas con rin de diferentes medidas.

Este aseguramiento forma parte de la investigación por el robo de un automóvil registrado el 12 de septiembre de 2026, sobre la carretera federal Vía a Santa Ana.

En una segunda diligencia ejecutada sobre la misma vialidad, esquina con Diagonal Defensores de la República, se logró asegurar una parrilla de vehículo con placa de circulación, cuatro llantas con rin, tres llantas sin rin, dos cofres, seis calaveras y ocho tapones para rin.

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Este operativo se derivó de una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido el 7 de noviembre de 2026, en la zona centro de Puebla.

Cabe destacar que ambas intervenciones fueron llevadas a cabo gracias a una orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial; asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que los inmuebles y los indicios quedaron asegurados para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su posible relación con hechos delictivos.

Estas acciones forman parte del combate contra el robo de vehículos y la comercialización ilícita. Para reportar el robo de autopartes en Puebla pueden comunicarse al número de emergencias 9-1-1 para solicitar el apoyo de la policía municipal o estatal, o bien denunciar de forma anónima los hechos a través del 089.

Con información de N+

MCS