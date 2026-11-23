Un joven de 18 años identificado como Israel 'N' fue detenido después de una persecución a pie que culminó en la colonia San Mateo Mandizábal del municipio de Amozoc en Puebla.

La movilización policial se originó cuando una trabajadora de tienda de conveniencia Oxxo en la zona de Las Ánimas, reportó un robo con violencia a la Policía Municipal.

Luego de recorridos de vigilancia y respuesta inmediata, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SSC) logró la detención de Israel 'N' de 18 años de edad, señalado como presunto responsable de un robo con violencia al establecimiento comercial.

El presunto implicado fue asegurado, así como mercancía, dinero en efectivo y otros indicios relacionados el asalto. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR