La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso especial por el Frente Frío 8. Informó que dicho sistema se mantiene en el Golfo de México hasta el norte de Veracruz y seguirá su paso por el estado. Se pronostica que entre este lunes 23 y martes 24 de noviembre se genere un evento de Norte con rachas y viento de hasta 100 kilómetros por hora sobre la costa del estado.

Ante esto, las autoridades en Veracruz, activaron Alerta Gris por el paso del frente frío número 8 que provocará bajas temperaturas, heladas al amanecer y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes altas de la región montañosa.

La Conagua mantiene vigilancia en ríos y arroyos principalmente en las cuencas del Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos, Misantla y Colipa por lluvias intensas de hasta 150 litros por metro cuadrado. El temporal y sus efectos derivados del sistema frontal se mantendrán hasta el próximo miércoles 25 de noviembre, mientras que las bajas temperaturas se extenderán hasta el fin de semana.

La Conagua advirtió que el frente frío 8 provocará lluvias intensas en Veracruz, Tamaulipas, así como muy fuertes en Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas e Hidalgo.

Para el martes y miércoles, este sistema frontal permanecerá estacionado sobre el Golfo de México, por lo que se pronostican lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, el oriente de Yucatán y Chiapas.

Mientras que el frío empezará a sentirse cada vez más en el país, ante esto, la Conagua alertó que las bajas temperaturas comenzarán a partir del miércoles 25 de noviembre, entrando por los estados del noroeste, occidente y centro del país. Se espera caída de aguanieve en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para mañana martes 24 de noviembre 2026, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas. Y de 0 a 5 °C en la sierra de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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