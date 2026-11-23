Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una agenda de protestas y concentraciones en la Ciudad de México y Toluca, Estado de México, durante estos días. Las protestas podrían generar afectaciones viales en las zonas donde se desarrollen.

¿Qué vialidades podrían verse afectadas por movilizaciones del IMSS? Las actividades comenzarán este martes 24 de noviembre 2026 con una concentración en el Zócalo capitalino y continuarán el jueves 26 con una movilización en Viaducto Tlalpan, donde se reunirán con organizaciones sindicales.

De acuerdo con el calendario difundido por la Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS, la sexta Mañanera de la Resistencia IMSS se realizará mañana a las 7:30 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, en el punto habitual.

Durante el encuentro se presentarán el plan de acción y los acuerdos completos de la tercera Asamblea Nacional, realizada en Puebla, por lo que se prevén afectaciones viales en las inmediaciones.

El día jueves 26 de noviembre será la movilización en Viaducto Tlalpan. La concentración conjunta está programada para las 15:00 horas afuera de la estación Viaducto del Metro.

En esta movilización participarán sindicatos federales y locales que mantienen mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo de exigir el alto a la represión laboral por defender la libertad sindical.

Por su ubicación, podrían registrarse afectaciones en Viaducto Tlalpan y sus alrededores, aunque no se ha informado sobre cierres específicos.

También anuncian marchas en Toluca. La agenda también contempla una marcha para el sábado 5 de diciembre, a las 10:00 horas, en Toluca, Estado de México.

Sin embargo, los organizadores indicaron que la ruta todavía está por definirse, por lo que no se conocen las calles que podrían resultar afectadas.

Un día después, el domingo 6 de diciembre, se llevará a cabo la próxima Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS, también en Toluca, a las 10:00 horas. La ubicación del encuentro permanece pendiente de confirmación.

Las movilizaciones forman parte de los acuerdos alcanzados durante la tercera Asamblea Nacional de trabajadores del IMSS, realizada en Puebla.

Hasta el momento, no se han anunciado horarios de cierres viales, rutas alternas ni un operativo de tránsito relacionado con estas actividades.

PT