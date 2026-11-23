El próximo 31 de diciembre de 2026 es el último día para obtener la Licencia Permanente CDMX, sin embargo los solicitantes se han topado con errores al intentar obtener una cita en los Módulos de la Secretaría de Movilidad. Si es tu caso, en N+ te explicamos qué hacer si te salen fallas en la plataforma de Semovi.

A través de redes sociales, los conductores continúan con las denuncias sobre errores para agendar cita para la Licencia Permanente, requisito indispensable para obtener este documento de movilidad en físico.

Ante la confusión que se ha generado en torno a este trámite, en una nota previa te explicamos qué hacer si pagaste tu línea de captura y no encuentras cita. Además de adelantarte el paso a paso para hacer el trámite en línea y obtener una versión digital de la Licencia de Conductor Permanente, desagradable en tu celular.

¿Qué hacer si te sale error al agendar cita para la Licencia Permanente?

Si has intentado sin éxito obtener una cita para obtener la Licencia Permanente, pero el calendario de la Semovi te arroja errores al momento de elegir fecha, debes saber que el Gobierno de Ciudad de México habilitó tres módulos a los que puedes acudir sin cita a completar el trámite.

Estos módulos atienden de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, aunque también puedes aprovechar los horarios de fin de semana para completar tu trámite presencial.

Al momento de presentarte debes llevar la documentación completa y el pago de derechos previamente realizado. Si no tienes claro cómo obtener la línea de captura de la Licencia Permanente por 1,500 pesos, ya te explicamos cómo se descarga y dónde se paga.

Si prefieres intentar directamente en la plataforma de Citas Semovi, también puedes considerar revisar los siguientes factores:

Revisa que tu pago esté correcto, recuerda que en algunos casos pueden tardar en reflejarse.

Intenta en horarios de baja demanda: Por saturación la plataforma puede registrar fallas, por lo que durante la madrugada suele ser más fácil el acceso.

Requisitos a presentar en el Módulo de Licencia Permanente CDMX.

Evaluación por primera vez y foráneo (si aplica)a través del sitio web https://examenlicoerm.cdmx.gob.mx/?shem=aimgspe

Identificación Oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla Militar).

Comprobante de domicilio de la CDMX o Edomex, no mayor a 3 meses o INE con el domicilio completo.

Pago de Derechos por 1,500 pesos.

Por el contrario, si ya cuentas con la versión digital de la Licencia de Conducir, pero requieres del documento en físico, recuerda que puedes solicitar la impresión en los Módulos de la Semovi.

¿Qué piden para hacer la impresión de la Licencia Permanente Digital CDMX?

El Gobierno de Ciudad de México indicó que las personas que hayan completado el trámite digital y hayan descargado la constancia con el número de Licencia Permanente también pueden acudir a los Módulos Semovi a solicitar el plástico.

Ahí debes presentar tu Constancia de Licencia Permanente, así como una identificación oficial para cotejar la información y recibir la Licencia Permanente CDMX impresa.