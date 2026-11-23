La Policía de Greater Manchester investiga cómo ingresó y quién dispersó una sustancia desconocida entre los asistentes al concierto del rapero estadounidense Don Toliver, incidente que provocó la evacuación de más de 12 mil personas y dejó 89 afectados.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 22 de noviembre de 2026 en el recinto Co-op Live Arena, en Manchester, Inglaterra, cuando varias personas comenzaron a presentar irritación en los ojos, dificultades respiratorias y otros síntomas tras la liberación de una sustancia entre el público.

En un primer reporte, las autoridades señalaron que podría tratarse de gas lacrimógeno. Sin embargo, este lunes 23 de noviembre informaron que todavía realizan pruebas para identificar su composición, procedencia y posibles riesgos.

De acuerdo con la corporación, 89 personas presentaron síntomas relacionados con la exposición. Una mujer fue trasladada al Manchester Royal Infirmary, mientras que otras 88 recibieron un procedimiento de descontaminación en seco y posteriormente fueron atendidas en las instalaciones del Etihad Stadium.

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¿Cómo ingresó la sustancia al concierto de Don Toliver?

Una de las principales líneas de investigación busca establecer cómo llegó la sustancia al recinto y quién la dispersó entre los asistentes.

Hasta este lunes, la Policía de Greater Manchester no había realizado detenciones y continuaba las diligencias para determinar si se cometió algún delito.

Las autoridades calificaron lo ocurrido como un incidente aislado y descartaron que exista una amenaza más amplia para la población.

Sin embargo, el caso también abrió cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y los controles de acceso del Co-op Live Arena.

De acuerdo con testimonios recopilados por el diario británico The Guardian, algunos asistentes aseguraron que hubo personas que ingresaron sin que sus pertenencias fueran revisadas e incluso sin presentar boletos.

Otros denunciaron que algunos espectadores lograron saltar las barreras de acceso y que los detectores de metales podían evitarse fácilmente. También señalaron que hubo poca comunicación del personal del recinto después de que el espectáculo fuera interrumpido.

Uno de los testimonios recogidos por el medio describe cómo varias personas comenzaron a toser, vomitar y pedir ayuda, mientras otros asistentes intentaban abandonar el lugar.

Además, informó que un adolescente de 16 años fue hospitalizado este lunes con quemaduras en la nariz y la garganta, luego de permanecer cerca de la persona que presuntamente liberó la sustancia.

¿Qué dijo el recinto y qué pasó con Don Toliver?

La administración del Co-op Live Arena informó, mediante un comunicado, que trabaja en coordinación con la Policía de Greater Manchester para identificar las causas del incidente y tomar las medidas correspondientes.

La empresa señaló que la seguridad de los visitantes es su prioridad y que proporcionará más información conforme existan avances en la investigación.

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Por su parte, Don Toliver anunció el aplazamiento de su presentación programada para este lunes en el O2 Arena de Londres, debido a retrasos de producción derivados de lo ocurrido en Manchester.

El espectáculo fue reprogramado para el próximo 15 de diciembre.

El incidente también volvió a poner bajo la mira los protocolos de seguridad en los recintos de espectáculos de Manchester, ciudad marcada por el atentado ocurrido en 2017 en el Manchester Arena, donde murieron 22 personas después de un concierto de Ariana Grande.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué sustancia fue liberada ni cómo logró ingresar al Co-op Live Arena.

PT