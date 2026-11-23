Ya hay fecha para la comparecencia de Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el Senado de Estados Unidos de América (EUA), pese a que este lunes fue restituido en el cargo al que renunció luego de un escándalo de supuesto espionaje y una relación extramarital con la empresaria Alice Huang.

Tim Scott, senador republicano y presidente del Comité Bancario, confirmó hoy que Jensen Huang comparecerá el próximo 3 de diciembre de 2026 ante el Senado.

La fecha de la comparecencia se dio a conocer horas después de que la empresa Nvidia anunció su decisión de restituir a Jensen Huang tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración, casi dos semanas después de su renuncia.

Nvidia explicó que el Consejo de Administración votó a favor de la reincorporación de Huang, tras una serie de reuniones con él, en las que quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

En tanto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que convenció a la junta de Nvidia de restituir a Jensen Huang: "Los convencí. Logré cerrar el acuerdo”.

“La junta directiva se mostró muy razonable", afirmó Donald Trump, quien aseguró que Huang "no hizo nada malo" al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal de China.

Además, se tiene previsto que Jensen Huang comparezca ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre de 2026 por amenazas para la seguridad nacional.

Mientras tanto, el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos supervisa las políticas de control de exportaciones destinadas a restringir la transferencia de tecnología estadounidense sensible al extranjero.

Además, se prevé que Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense, también comparezca ante el mismo comité el próximo 10 de diciembre de 2026, para explicar cómo se aplicaron los controles de exportación de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China.

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, aseguró que los demócratas usarán todo su poder para investigar a Huang, y a otros ejecutivos de la compañía.

"La prisa de la Administración Trump por restituir a Jensen Huang subraya la necesidad de que el Congreso actúe", señaló Chuck en su cuenta de X, y alertó de que el presidente de Estados Unidos "está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional".

Con información de EFE.

RMT