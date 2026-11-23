La tecnológica Nvidia anunció la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), además de recuperar su asiento como miembro de la junta directiva, tras una votación unánime del consejo de administración.

La empresa señaló que la decisión se tomó después de diversas reuniones y evaluaciones en las que los directivos concluyeron que Huang mantiene la capacidad y la idoneidad necesarias para liderar la compañía.

La firma también indicó que recibió aportaciones de autoridades del Gobierno de Estados Unidos y afirmó que no existen riesgos de seguridad nacional asociados a su regreso. Con esta medida.

"Durante el proceso de toma de decisiones, el Consejo recibió información de altos niveles del gobierno de los Estados Unidos; basándose en ella, el Consejo confía en que la restitución del Sr. Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional", señaló la empresa mediante un comunicado.

Harvey C. Jones, presidente del Consejo de Administración de Nvidia, afirmó que la autoridad que preside considera a Jensen como adecuada para dirigir la empresa y que su restitución en el cargo reanuda el interés de accionistas, empleados, socios y clientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión del Consejo de Administración de Nvidia. Aseguró que se trató de la decisión correcta, pues el país necesita el liderazgo de Jensen en la empresa para la propiedad del grupo tecnológico y la de la economía estadounidense.

"El Consejo de Administración de Nvidia ha tomado la decisión correcta y apropiada de restituir a Jensen Huang como CEO. El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", dijo Trump a través de Truth Social.

Ante los señalamientos de supuestos vínculos con una presunta espía china, Donald Trump aseguró que "Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente un riesgo para la seguridad nacional".

Con esto, Donald Trump da su absoluto respaldo a Jensen quien había renunciado al cargo apenas el 12 de noviembre, provocando el desplome de las acciones del gigante tecnológico.

La restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de NVIDIA fue recibida con entusiasmo por los inversores, impulsando una apertura ampliamente alcista en Wall Street.

La confianza se reflejó en el fuerte avance del Nasdaq, que subió un 6.75%, mientras que el S&P 500 ganó un 4.77%, en una sesión marcada por el optimismo de los operadores ante la vuelta del ejecutivo a la empresa.

Tras la decisión, el magnate Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla entre otras, reaccionó a la reincorporación de Jensen Huang, calificando la salida, en primer término, como un error.

"El error ha sido corregido", dijo brevemente a través de su red social X.

En contraste, los demócratas amagaron investigar al fundador de Nvidia. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su partido “ejercerá todo su poder” para investigar al empresario, a otros directivos de Nvidia y a la administración de Donald Trump.

Lo que anticipa un mayor escrutinio sobre las circunstancias que rodearon el regreso del fundador a la dirección de la compañía y la participación del gobierno estadounidense en el proceso, que fue admitido por el propio consejo de administración en el comunicado.

TLS