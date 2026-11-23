El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este lunes los delitos que se le imputan a Fausto ‘N’, alias Chapo Isidro, quien fue detenido en un operativo en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal dio a conocer que el sujeto tiene una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Además, cuenta con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos de América (EUA) por delitos relacionados con tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

García Harfuch recordó además que Fausto ‘N’ fue incluido en febrero de 2025 en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Por otra parte, el funcionario federal informó sobre los avances y acciones en materia de seguridad en Sinaloa. Señaló que las dependencias federales y estatales están cumpliendo tres objetivos; el primero, reducir los delitos de alto impacto, principalmente el homicidio doloso.

El segundo, detener a quienes generan violencia y debilitar a sus organizaciones; y el tercero, fortalecer a las instituciones estatales y municipales con capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento.

Al dar a conocer los resultados, dijo que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, las autoridades federales y estatales detuvieron en la entidad a cerca de 4 mil 200 personas y aseguraron más de 150 toneladas de drogas, entre ellas más de mil 300 kilos de fentanilo y 2 millones 300 mil pastillas de esta sustancia.

Además, decomisaron 7 mil 400 armas de fuego, un millón 600 mil cartuchos y 38 mil 400 cargadores.

“Después de todos estos resultados, las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron en Guasave a Fausto Isidro 'N', alias Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, señaló.

De acuerdo con García Harfuch, en el operativo se aseguró fuerte armamento, “que da cuenta de la capacidad de fuego que el grupo acumuló durante años de impunidad”.

Expresó que después de la detención, los bloqueos carreteros y la quema de vehículos fueron atendidos de manera inmediatamente por la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC y Policía estatal.

El funcionario federal dio a conocer también que el sujeto había sido detenido 4 veces: el 4 de mayo en Culiacán por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada; el 9 de julio de 2014 en Guasave por delincuencia organizada y presuntas infracciones a la ley federal de armas de fuego.

Así como el 8 agosto de 2014 por presuntas infracciones por armas de fuego; y el 16 abril de 2015 en Guasave por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones a la ley de armas de fuego.

Añadió que la FGR dará más información de que pasó en esos procesos.

El secretario de Seguridad además mencionó diversas capturas previas al operativo que derivó en la detención de Fausto ‘N’, entre ellas de miembros de la célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a Los Mayos.

Estas aprehensiones, puntualizó, son un pase importante para la pacificación de Sinaloa.

En este marco, anunció además que en los próximos días iniciará la entrega de más de 150 vehículos al estado, entre ellos 90 patrullas para la policía estatal y las policías municipales de Mazatlán y Culiacán, así como 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 unidades blindadas.

Y cada corporación recibirá una unidad águila equipada con drones de vigilancia y recibirá capacitación para ello.

En tanto, en las carreteras Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con cámaras y detectores de placas, señaló García Harfuch.

SPB