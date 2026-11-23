Una joven identificada como Fabiola, originaria de la localidad de La Providencia, municipio de Alto Lucero, fue localizada sin vida en el río Capapote, a la altura de Coyolillo, en el municipio de Actopan.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo e informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El cuerpo fue encontrado la mañana de este domingo 22 de noviembre. Ese mismo día, por la tarde, fue localizada otra mujer sin vida sobre la carretera Actopan - Alto Lucero, a la altura de la localidad 6 de Enero, frente al servicio La Cañada, con dirección hacia Alto Lucero.

De acuerdo con los primeros reportes, el segundo cuerpo fue encontrado por dos trabajadores de la zona y presentaba signos de violencia. Ambos casos son investigados por las autoridades y, de manera preliminar, este último hallazgo podría corresponder al tercer feminicidio registrado en Veracruz durante el fin de semana.