Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Francisco "N", por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

El delito fue cometido en agravio de Rodrigo "N", por hechos ocurridos en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

El imputado es señalado como presunto integrante del grupo delictivo "La Familia Michoacana", con presencia en el municipio de Taxco. Su arresto se suma a la de otros policías que igual han sido capturados.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2024, cuando el imputado, presuntamente en compañía de otras personas que se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, privó de la libertad a la víctima y a otros dos hombres, quienes fueron trasladados a las instalaciones de dicha corporación.

Se trata de un caso en el que fueron secuestrados tres jóvenes por un grupo armado en dicha fecha en el paraje El Mirador de la comunidad de Juliantla, de los cuales dos fueron liberados muy golpeados en inmediaciones de la comunidad de Acamixtla, pero otro de 16 años, identificado como Rodrigo, nunca fue localizado.

Los tres jóvenes posteriormente fueron sustraídos de los separos municipales.

Este hecho ocurrió durante la administración del exalcalde Mario Figueroa Mundo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Juan Francisco “N” fue puesto a disposición del Juez, quien determinará su situación jurídica.

Con información de Janosik García

ASJ