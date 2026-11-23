En la Ciudad de México, las personas con discapacidad visual enfrentan diariamente obstáculos para desplazarse de manera segura e independiente: banquetas en mal estado, vehículos estacionados en zonas peatonales y la falta de infraestructura accesible son algunas de las dificultades que deben superar.

Martha Angélica Ibarra tiene 42 años y nació con una enfermedad ocular degenerativa que provocó que perdiera la visión por completo a los 22 años.

Ella estudió Psicología y actualmente es coordinadora de Desarrollo Institucional en Ilumina, una asociación que atiende a personas con discapacidad visual.

A pesar de que Martha se traslada diariamente a su trabajo de manera independiente, enfrenta diversas barreras.

"Me encuentro después con banquetas quebradas por los árboles, por el tiempo, por el uso, cosas que ya están ahí, carros estacionados en la banqueta, postes a media banqueta, cables caídos", dijo en entrevista.

Y es que para poder moverse de manera segura no basta con atender los problemas de infraestructura.

"Que exista el área de habilitación y rehabilitación en el que las personas con discapacidad visual puedan acceder a capacitación en orientación y movilidad, que es básicamente el uso del bastón blanco, pero también la capacidad de orientarse", pidió.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Martha ha tenido que adaptarse a las condiciones de la capital del país.

"Entonces, lo que yo suelo hacer cuando me desplazo por la calle es hacer ruido con el bastón para que la gente voltee", contó.

"Cuando oigo que viene un carro, yo me orillo y le doy paso al carro en vez de que el carro me dé el paso a mí", agregó.

En México, 16 millones de personas viven con pérdida de visión y se estima que para 2040 esta cifra podría alcanzar los 27.5 millones de personas.

Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de la Licenciatura de Arquitectura la UIA, señaló que la CDMX no está adaptada a personas con discapacidad visual.

"La ciudad no está adaptada para todo tipo de personas", señaló.

"Y creo que, en ese sentido, hay muchísimo trabajo por hacer, porque sería mucho más fácil prevenirla que siempre estar como paliando este tipo de cosas y poniendo en consideración a otro tipo de personas como las ciegas", urgió.

Aunque para Martha, la falta de visión no tendría por qué impedir que una persona se desplace de manera independiente.

"Y que la discapacidad visual no significa que la ausencia de visión sea fácil, pero sí es posible con los elementos adecuados", indicó.

Con información de Natalia Begné

ASJ